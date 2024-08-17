未受烏逆襲庫斯克分神 俄直撲烏軍東線後勤樞紐

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）據開放資源的戰場資訊與地圖顯示，俄軍正從多方向逼近烏東戰略後勤要城波克羅夫斯克。外界懷疑烏克蘭打入俄國庫斯克開新戰場，想逼俄軍分兵以解除烏東壓力的策略能奏效。

烏克蘭6日從東北部蘇米（Sumy）發起逆襲打入俄國西部境內的庫斯克（Kursk），儘管攻勢順利，但未能吸引俄軍轉移對烏東的猛攻，反造成烏軍在東線兵力變薄，讓俄軍在烏東快速推進。

紐約時報指出，來自衛星影像與可取得戰場畫面的開源戰場地圖與資訊顯示，俄軍在佔領前沿幾個村莊並沿鐵路推進後，現距烏軍力守的頓內茨克（Donetsk）後勤與交通樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk，也稱紅軍城）僅約13公里。

俄軍若能拿下波克羅夫斯克，距離他們定下奪取整個頓內茨克州的目標將更近一步，目前俄國已控制頓州大部分地區。波克羅夫斯克戰前是座人口約6萬的城鎮，座落於一條連接多個城鎮的關鍵公路，並與這些城鎮形成一道弧形防線，拱衛烏軍控制的剩餘頓州地區。

紐時認為俄軍朝波克羅夫斯克推進，難掩烏軍即便成功打入俄國西部的庫斯克，但在自家土地上仍節節敗退的態勢。烏東前線的烏軍官兵表示，當地戰鬥絲毫未減弱，人員與武器數量都不敵俄軍。

軍事專家們表示，烏克蘭上週發動跨界逆襲打入庫斯克的其中一大戰略目標，就是想逼俄軍從烏東分兵救援庫斯克方向，以解除烏軍在烏東的壓力。但分析圈和美方官員表示，到目前為止俄軍僅從其他俄烏戰線抽調少量部隊增援庫斯克，精銳仍擺在烏東方向作戰。

美方官員還說，烏克蘭為逆襲庫斯克而動用珍貴的預備兵力，代表基輔將難以向烏東增援。

法國智庫「戰略與國防研究所」（Institute for Strategic and Defense Studies）副所長富耶（Thibault Fouillet）表示，烏軍逆襲庫斯克，目前仍沒撼動整體戰線，俄軍緩慢但穩步推進的戰場態勢沒變。

追蹤戰場發展的華府智庫戰爭研究所（ISW）在15日的觀察備忘錄指出，俄軍在頓內茨克「仍維持相對高的攻勢節奏，俄軍指揮階層想藉此展現，即便烏軍在庫斯克給俄方製造壓力，但仍保持優先在烏東推進」。

作為烏軍後勤樞紐的波克羅夫斯克座落於T054高速公路，這條路連接克拉莫托斯克（Kramatorsk）、康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）、斯拉夫揚斯克（Sloviansk）等尚在手中的烏東要塞。烏軍雖仍在用T054公路運補，但公路目前已在俄軍火砲與無人機火力覆蓋範圍內。

紐時另一篇報導透露，考量俄軍在俄烏戰線的實力，美方官員建議烏克蘭今年不要在烏南或烏東發動重大攻勢。烏克蘭發動庫斯克逆襲，正是因聽進美國「與其強攻堅實難撼的據點，不如打敵人不在或兵力薄弱處另爭取戰略位置」的建議。（譯者：陳亦偉）1130817