傳烏克蘭跨境炸毀關鍵大橋 俄軍後勤受阻

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭持續進行跨境軍事攻勢，俄羅斯地方官員今天表示，烏軍摧毀俄羅斯庫斯克州（Kursk）塞姆河（Seim River）上一座橋梁。

政治新聞媒體Politico報導，庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）今晚在通訊平台Telegram上發聲明表示：「由於烏克蘭方面的襲擊，格魯希科夫斯基（Glushkovsky）地區一座橫跨塞姆河的路橋被摧毀。」他沒有提供更多細節。

基輔當局尚未證實這起攻擊。

親俄克里姆林宮的Telegram頻道Mash指出，烏克蘭軍隊用高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）多次攻擊這座橋，還說橋梁被毀導致至少27個聚落無法對外聯絡，這座橋是平民的主要疏散路線。

俄羅斯反對派媒體網站Istories報導說，這座橋位於「俄羅斯武裝部隊的關鍵後勤區域」。

烏軍今天持續在庫斯克州推進。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）在參謀會議上對總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「我軍繼續戰鬥，從各個方向推進1至3公里。總體而言，局勢已得到控制。」

澤倫斯基詢問是否有新的戰俘時，瑟爾斯基說，他期望烏軍將在馬來亞洛克納村（Malaya Lokna）大有斬獲。

澤倫斯基說：「我們必須對俄羅斯所有陣地造成最大程度損害，我們正在努力。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1130817