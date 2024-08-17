俄控烏以海馬士等火箭摧毀境內橋梁 造成多人死亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科16日綜合外電報導）俄羅斯外交部今天表示，烏克蘭使用美國製高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）等西方火箭摧毀庫斯克州橫跨塞姆河的一座橋梁，造成多名試圖疏散平民的志工死亡。

路透社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今天晚間在通訊軟體Telegram發文表示：「庫斯克州（Kursk）首度遭到西方製造的火箭發射器攻擊擊中，很可能是美國的海馬士。」

她還寫道：「格魯希科沃縣（Glushkovo）一座橫跨塞姆河（Seym River）的橋梁遭到攻擊，造成這座橋完全被摧毀、協助平民撤離的志工死亡。」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）今天表示，烏軍在俄羅斯庫斯克州的一些地區正在向前推進1至3公里。烏克蘭部隊進入俄國領土至今已11天。

基輔宣稱，烏克蘭軍隊自本月6日以來已在庫斯克州拿下82個聚落，掌控面積達1150平方公里。路透社無法獨立核實俄烏各自的戰地描述。

俄羅斯曾指控西方支持及鼓勵烏克蘭在俄國領土進行的首次地面進攻，並表示基輔的「恐怖主義入侵」不會改變戰爭的發展方向。

美國曾表示，美方無法允許俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）贏得這場他在2022年2月對烏克蘭發動的戰爭。數名華府官員表示，美國至今將基輔意外攻入俄國視為自我保護行動，因此使用美國武器具有正當理由。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1130817