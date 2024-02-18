更多編輯台推薦新聞：
印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整
生活

印尼新總統誕生 普拉伯沃勝選為何引疑慮？一週大事彙整

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳
國際

亞馬遜雨林最快2050年達生態系臨界點 恐釋放已儲存二氧化碳

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚
文化

台北國際書展2/20登場 童書、繪本名家齊聚

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登1/300
首頁 / 國際

拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援

2024/2/18 09:18（2/18 09:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
左為烏克蘭總統澤倫斯基，右為美國總統拜登。（左圖取自instagram.com/zelenskiy_official，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
左為烏克蘭總統澤倫斯基，右為美國總統拜登。（左圖取自instagram.com/zelenskiy_official，右圖取自facebook.com/WhiteHouse）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德拉瓦州雷荷勃斯灘17日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，他「有信心」美國國會將延長對烏的戰爭援助；但他補充說，少了美國的協助，烏國恐會有更多領土遭俄羅斯併吞。

法新社報導，拜登在德拉瓦州上了教堂之後向媒體表示：「我今天下午與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過話，讓他知道我有信心我們將獲得那筆款項。」

他說，美國國會議員不通過提供給基輔當局的軍事援助會是『荒唐』且『不道德』的。」他並補充說：「我將竭力爭取，讓他們取得所需的彈藥。」

拜登與澤倫斯基通話前數小時，俄羅斯剛拿下了基輔當局的烏東據點阿夫迪夫卡（Avdiivka），讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）象徵性地拿下一大勝利。

阿夫迪夫卡大多已遭夷平，但自2014年以來一直是烏克蘭堅決抗俄的象徵。

白宮發布聲明表示，烏克蘭自阿夫迪夫卡撤軍是「由於國會未能採取行動，導致彈藥供給減少，烏克蘭軍人不得不實施配給，進而讓俄羅斯取得幾個月來的第一個重大進展」。

拜登告訴媒體說，少了美國的援助，恐將有更多烏國城市落入俄軍手中。

他說：「我沒信心，沒人有這樣的信心。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130218

#拜登
#澤倫斯基
#阿夫迪夫卡
拜登
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
德州阻非法移民 將在邊界建新基地部署更多國民兵
172.30.142.36