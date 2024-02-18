拜登與澤倫斯基通話 有信心國會將批准對烏克蘭金援

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（中央社德拉瓦州雷荷勃斯灘17日綜合外電報導）美國總統拜登今天告訴烏克蘭總統澤倫斯基，他「有信心」美國國會將延長對烏的戰爭援助；但他補充說，少了美國的協助，烏國恐會有更多領土遭俄羅斯併吞。

法新社報導，拜登在德拉瓦州上了教堂之後向媒體表示：「我今天下午與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過話，讓他知道我有信心我們將獲得那筆款項。」

他說，美國國會議員不通過提供給基輔當局的軍事援助會是『荒唐』且『不道德』的。」他並補充說：「我將竭力爭取，讓他們取得所需的彈藥。」

拜登與澤倫斯基通話前數小時，俄羅斯剛拿下了基輔當局的烏東據點阿夫迪夫卡（Avdiivka），讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）象徵性地拿下一大勝利。

阿夫迪夫卡大多已遭夷平，但自2014年以來一直是烏克蘭堅決抗俄的象徵。

白宮發布聲明表示，烏克蘭自阿夫迪夫卡撤軍是「由於國會未能採取行動，導致彈藥供給減少，烏克蘭軍人不得不實施配給，進而讓俄羅斯取得幾個月來的第一個重大進展」。

拜登告訴媒體說，少了美國的援助，恐將有更多烏國城市落入俄軍手中。

他說：「我沒信心，沒人有這樣的信心。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1130218