蒲亭：烏克蘭戰事攸關俄國命運 是生死存亡大事

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在今天播出的專訪中評論，烏克蘭戰場上發生的事情攸關俄國「生死存亡」，甚至可能決定其命運。

法新社報導，蒲亭表示：「在烏克蘭前線發生的每件事情，對他們（西方）來說只事關提升戰術地位，對我們而言卻攸關自身命運，是生死存亡大事。」

克里姆林宮（Kremlin）一再把這場將近兩年的俄烏軍事衝突，描述為俄羅斯的存亡之戰，以在民眾間號召愛國情感，許多俄羅斯人對這場入侵漠不關心。

蒲亭接受國家電視台專訪時說：「我認為了解我們的思考方式，對我們自身不僅仍具重要性，對我們在海外的聽眾及觀眾更是如此。」

蒲亭的上述回應，是關於他日前接受美國脫口秀主持人卡爾森（Tucker Carlson）長達兩個小時的專訪內容，克里姆林宮也藉此專訪宣傳它對這場衝突的說法。

接受卡爾森專訪時，蒲亭長篇大論談起俄國歷史，而且不斷質疑烏克蘭的國家地位，激起基輔（Kyiv）和西方國家的怒火。

當蒲亭被問及，他在卡爾森專訪大談對俄國歷史的看法，他回答：「對於西方聽眾和觀眾，這不容易（了解），對美國人更是困難。」

蒲亭說：「美國歷史只有300年，而我是從西元862年開始（講述俄國歷史）。所以我想對美國觀眾而言，這並不容易理解。」（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1130218