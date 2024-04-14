美總統大選拜登支持度緊追川普 選民仍不滿經濟

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）美國總統大選逐漸加溫，紐約時報最新民意調查顯示，現任總統拜登支持度緊追前總統川普。拜登支持者開始「歸隊」，但對國家走向、經濟狀態及拜登高齡仍存有疑慮。

根據紐時和謝納學院（Siena College）7日至11日合作的民調，川普支持度46%，僅領先拜登1個百分點。相較之下，2月下旬川普幾乎篤定獲共和黨提名前的支持度為48%，領先拜登5個百分點。

拜登支持度提升主因是鞏固基本盤，2020年票投拜登的選民中，表態力挺比例高於1個月前。上次民調，川普在2020年票投他的選民中支持度為97%，大幅領先拜登的83%；這次兩者差距縮小，川普為94%，拜登為89%。

拜登與川普民調支持度拉近，意味11月投票的美國總統大選很可能跟前兩次一樣膠著，最終由少數搖擺州定勝負。

這份訪問全美1059名登記選民的調查顯示，64%認為美國往錯誤方向前進，比例偏高。近80%受訪者將美國經濟狀態評為「尚可」或「欠佳」，包括多數民主黨支持者。拜登與川普都不受選民歡迎，理由眾所皆知：絕大多數認為拜登年紀太大，多數選民相信川普犯下嚴重罪行。

川普卸任後官司纏身，即將因被控在豔星封口費案中偽造紀錄，而成為首位受刑事審判的前美國總統。川普可能面臨牢獄之災，卻只有1/4受訪選民十分關注他面對的法律難題。

年紀則是拜登一大包袱。69%認為81歲的拜登當總統太老；川普6月將滿78歲，如果勝選，也將成為美國史上最老總統之一。但選民對川普質疑較少，僅41%認為川普太老。

拜登大打「拜登經濟學」（Bidenomics）口號，強調由下而上、造福中產階級的就業政策，但美國歷經40多年來最嚴重通貨膨脹，即使景氣熱絡，經濟依舊是拜登爭取連任的罩門。年輕選民格外不滿，逾85%將經濟狀態評為「尚可」或「欠佳」。

近年移民不斷湧入美國引發諸多問題，是另一項讓拜登失分的議題。64%受訪選民不滿拜登處理移民議題，相較之下，逾半受訪者肯定川普在位時這方面的表現。

團結全國上下、處理種族關係及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情能力方面，選民給予拜登的評價都優於川普。

不過，俄烏戰爭邁入第3年、半年來以哈衝突釀成加薩走廊人道危機，拜登外交成果蒙上陰影。選民在處理外國衝突方面給予川普相對高分，僅36%肯定拜登表現。45歲以下選民中，僅4%高度肯定拜登，呈現選民愈年輕愈不滿拜登處理外國衝突的局面。（編輯：韋樞）1130414