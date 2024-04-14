以色列航空業者恢復營運 中東多國重新開放領空

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（中央社耶路撒冷14日綜合外電報導）伊朗昨天出動大批無人機和飛彈空襲以色列，一度迫使以國關閉領空，導致航班取消。以色列航空業者們今天宣布恢復正常營運。與此同時，中東多國也已重新開放領空。

路透社報導，以色列在當地時間清晨7時30分（台北時間中午12時30分）重新開放領空，並稱原定從特拉維夫（Tel Aviv）出發的航班時程預料將會受到影響，前往班古里昂國際機場（Ben Gurion International Airport）的旅客應查看航班時間。

以色列國營艾拉航空公司（El Al）表示，已恢復營運，正「設法盡快穩定航班時刻表」。

艾拉航空已取消原定今天飛往歐洲、杜拜及莫斯科的15架航班，從泰國曼谷和普吉（Phuket）啟程飛往以色列的航班被迫折返。

以國另一家航空公司阿基亞航空（Arkia）則說，在起初延遲飛往雅典、米蘭及日內瓦的航班後，目前正在調整航班時刻表。

以色列機場主管當局表示，外國航空公司從本地出發的多數航班均遭延誤，包括匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）今天飛往倫敦、印度航空（Air India）前往新德里、西班牙伊比利亞航空（Iberia）飛往馬德里，以及法國航空（Air France）前往馬賽等航班，都已延誤。

另外，約旦、伊拉克及黎巴嫩等中東3國為因應伊朗昨晚空襲以色列，曾暫時關閉領空，今天均表示領空已重新開放。

約旦國家電視台引述該國航空當局說法報導，約旦已恢復空中交通運作。約旦比預定時程提早3個多小時重啟領空。

伊拉克航空主管當局則說，現已克服安全風險。

黎巴嫩國家電視台報導，在昨晚關閉後，如今當地機場將恢復運作。

知悉中東地區安全情勢的2名消息人士透露，位處伊朗和以色列之間的約旦已備好防空系統，準備攔截任何進犯約旦領土的無人機或飛彈。

法新社報導，伊拉克航空主管當局今天宣布重新開放領空。該國先前暫停所有空中活動長達數小時，因應伊朗對以色列發動的大規模空襲。

以色列軍方今天表示，伊朗昨天晚上利用數以百計無人機和飛彈攻擊以國的行動「失利」，有99%無人機和飛彈遭到攔截。

伊拉克民航主管當局在聲明中宣布「重新開放領空」及恢復全國機場出入境航班，並表示「民航機不會再遭遇任何安全風險」。

約旦民航監管委員主席米斯托（Haitham Misto）告訴該國國營電視台Al Mamlaka，「約旦領空已重新開放，情況已回歸正常」。

黎巴嫩交通部長哈米（Ali Hamie）向法新社表示，「我們從當地時間清晨7時起恢復機場航班運作，目前正在監控整個局勢」，他強調貝魯特國際機場「已恢復運作」。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130414