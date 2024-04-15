分析：伊朗首從本土發動攻擊演很大 與以色列互有盤算

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）伊朗13日以飛彈和無人機攻擊以色列，首度從本土對以發動攻擊。美媒分析，伊朗這番攻擊經過設計，給足以色列準備時間不求製造破壞，意在表態「今後不再忌諱從本土直攻」。

伊朗革命衛隊少將指揮官沙拉米（Maj. Gen. Hossein Salami）14日接受伊朗國營電視訪問時說：「伊朗決定創造一個新的等式。現在起，若以色列侵犯伊朗任何一處利益、人員或公民，我們就直接從本土發起報復。」

華盛頓郵報指出，作為武力展示，伊朗這次攻擊的手筆堪稱空前，共動用300多架無人機和飛彈。但分析人士表示，這次打擊經過精心策劃，給以色列及其盟友準備時間，等於是在必然回應以色列空襲敘利亞伊朗使館之際，給以色列政府一個無庸讓中東衝突擴大的下台階。

前以色列軍情局摩薩德（Mossad）研究主管、現任特拉維夫智庫「國家安全研究所」（Institute for National Security Studies）伊朗計畫負責人夏因（Sima Shine）表示，這次攻擊是在「讓以色列多重系統能攔截大部分來襲目標」的情況下所設計，給以色列總理尼坦雅胡及和高層保留餘地。

自去年10月7日哈瑪斯（Hamas）突襲以色列引爆新一輪以巴衝突以來，從黎巴嫩到葉門等地的伊朗代理人都有攻擊以色列和當地美國軍事設施，但德黑蘭始終傳達無意跳出來正面衝突。然而分析人士和伊朗官員表示，以色列1日空襲大馬士革的外交機構、擊斃2名伊朗將領後，德黑蘭始覺有必要從本土做出回應。

國際危機組織（ICG）伊朗計畫主任瓦艾斯（Ali Vaez）表示，當前有一種「伊朗的消極讓以色列得寸進尺」的感覺，伊朗統治者面臨越來越大壓力，逼他們得直接回擊以色列。

伊朗參謀總長巴格瑞（Mohammad Bagheri）告訴國營電視台，這次攻擊行動「全然成功」，摧毀以軍一處情報中心兼空軍基地；以色列方面則說99%的來襲無人機與飛彈均被攔截，且大多在以國境外，只有南部一處基地有輕微損失。

分析人士表示，這次攻擊可能設計成一面看來頗浩大、一面同時將傷亡和破壞降到最低。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）指出，伊朗並未極力造成損害，「然而（直接從本土展開打擊）這對他們來說具有重要象徵意義，向國內鷹派及區域的代理人傳達信號」。

紐約時報引述紐約智庫「以色列政策論壇」（Israel Policy Forum）分析師柯普洛（Michael Koplow）指出，事實是伊朗給足以色列時間應對攻擊，可能表明德黑蘭仍然相對克制，只尋求表面做出重大回應，同時避免局勢大幅升溫。

美國紐約大眾媒體先見傳媒（First Look Media ）旗下新聞網站「攔截」（The Intercept）一篇分析指出，儘管包括總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在內的以色列高層試圖將自己描繪成伊朗無端攻擊的受害方，但中東衝突進入新階段正是他們先空襲大馬士革將戰火燒向伊朗所致，且據報導以色列當時是在未與盟國協調下擅自行動，有意將美國拖下水。

分析稱華府不是沒看出這點。在伊朗攻擊後，美國「國家廣播公司新聞網」（NBC New）一篇報導引述3名接近美國總統拜登的人士透露，拜登私下對尼坦雅胡意圖把美國拖入中東衝突感到憂心，而此時美國決策圈希望擺脫中東並將注意力重新集中到歐洲和東亞。

華爾街日報指出，伊朗這次攻擊手法複製不少俄羅斯空襲烏克蘭的方式：先以一大群慢速的「見證者」（Shahed）無人機讓防空系統不堪負荷並判明防空連隊位置，之後才是巡弋飛彈和更難攔截的彈道飛彈。

國際危機組織（ICG）的瓦艾斯表示，從代理人真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯乃至伊朗自身的傳統軍事打擊能力顯然對以色列不管用來看，德黑蘭的決策者可能會越來越受核子選項誘惑，「如果他們總結飛彈和無人機等常規戰力無法奏效，很可能會得出唯一方法就是終極嚇阻的結論」。（譯者：陳亦偉）1130415