范瑞君出版首部婚姻創作集 沒想過離婚但想踹老公

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（中央社記者洪素津台北28日電）資深演員范瑞君近日出版短篇創作集「那些婚姻裡不能說的故事」，以6則短篇故事寫出對婚姻的觀察。而結婚15年的她表示，從沒有過離婚念頭，「有時候很想踹他（老公）一腳」。

范瑞君2023年以戲劇「額外旅程」，奪下第58屆金鐘獎迷你劇集/電視電影女配角獎，橫跨舞台劇、電視、電影演員、導演與表演老師的她，演而優則寫，繼出版「表演的魔法」分享歷練30年的表演心法和日常生活運用之道後，再創作短篇故事「那些婚姻裡不能說的故事」，點出兩性相處問題。

近期排行榜新書「老公怎麼還不去死」來自絕望妻子們的深層怒吼，引發人妻界討論。范瑞君表示，自己探討婚姻的新書不是寫自己，小說裡6個女人，等於6個角色，每篇都是女人在婚姻中的故事，上演的卻是不同崩壞中的婚姻情況。

范瑞君提到，文中是大量「我」這個女人的內心獨白，裡面很多細小的、看來微不足道的東西，置之不理，卻釀成內心衝突的大風暴。

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范瑞君和京劇一哥老公戴立吾結婚15年，范瑞君笑說，老公非常固執又難搞，有次老公演出時嚴重扭傷撐3天還不去看醫生，「傷口瘀血浮腫，微血管爆裂，纏膠帶的部分還連皮撕下，除了水泡外還破皮，被女兒說萬一蜂窩組織炎怎辦，他才認分去看醫生」。讓她很傻眼，但又說不贏老公。

雖然和老公偶有摩擦，不過范瑞君表示，結婚多年倒是從來沒有離婚的念頭。她坦言，「有時候很想踹他一腳，不過從沒說過離婚兩字」，當年在一起就有共識，萬一提出來就要真的面對，否則很傷。（編輯：張雅淨）1130528