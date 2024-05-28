入境查手機 中國國安部拋出3查驗原則

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（中央社記者李雅雯台北28日電）中國收緊國安法規，新制將於7月實施。中國國安部今天對外說明，查驗個人手機等電子裝備必須有3查驗原則，包括查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確。

中國國家安全部（國安部）近期公布國家安全機關行政執法程序規定、國家安全機關辦理刑事案件程序規定，將於7月1日生效；前者規定給予國家安全機關查驗個人、組織所持手機等電子裝備的權利，激起「入境中國被查手機」憂慮。

中國國安部今天透過微信公眾號發布「『入境查手機』的荒謬論調可以休矣」一文，內容重申查驗個人、組織所持手機等電子裝備必須有3查驗原則；另也強調相關法規是為了打擊嚴重危害國家安全等間諜行為。

中國國安部指出，查驗個人、組織所持手機等電子裝備必須有3查驗原則。第1個為查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務，在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗。

再者為查驗對象明確，必須是與反間諜工作有關的個人和組織，例如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員，查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。

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第3個為查驗流程明確，必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，必須出示執法證件，得要有被查驗人或見證人在場，發現危害國家安全隱患部分，應該責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押；在緊急情況下必須立即查驗的，也應經設區的市級以上國家安全機關負責人批准。

中國國安部批評，一些境外「反華敵對勢力」藉機造謠抹黑、搬弄是非，大肆宣傳「所有人入境中國都會被查手機」實屬荒謬，惡意編造這類言論是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑。（編輯：吳柏緯）1130528