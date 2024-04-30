中共修「保守國家秘密法」 陸委會提醒赴陸風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北30日電）中共修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體，新制明天生效。陸委會今天表示，觸法風險恐將大幅增加，呼籲民眾慎思前往中國大陸的必要性。

大陸委員會（陸委會）今天透過新聞稿表示，中共新版「保守國家秘密法」將於5月1日生效，其中大幅擴大「國家秘密」定義與保密主體，法條內容模糊，具備高度不確定性，中共法治長期不透明，恐使民眾觸法風險大增，呼籲民眾務必慎思赴陸必要性。

陸委會指出，中共人大常委會在今年2月27日通過「保守國家秘密法」修正版本，法條內容將升高外國機構在中國大陸的經營、投資風險，對於非營利或學術性質的科研交流合作也連帶產生壓力。

陸委會強調，民眾赴陸採訪、學術研究、蒐集經商投資資訊或與當地人士對話等，只要被中共認定相關對話或資料內容損其「國家和人民利益」，都有可能被認定涉及「國家秘密」。

陸委會批評，「保守國家秘密法」修正版本增加「工作秘密」罪名，條文規定「不屬於國家秘密，但洩露後會造成一定不利影響的事項」也可能涉及犯罪，這種高度空泛、毫無規矩可循的條文，恐隨時令人誤觸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陸委會指出，中共不斷地透過立法方式，制定或增修「反間諜法」、「境外非政府組織境內活動管理法」、「國家安全法」及「網路安全法」等國安法規，嚴格監控境外赴陸交流人員，過往已有數起台灣民眾或外籍人士赴陸交流遭羅織罪名、剝奪人身自由的案例。

陸委會提醒，若非必要，建議暫勿前往中國大陸；倘若確實有赴陸需求，出發前可參考陸委會所提「對有需要前往大陸國人幾點提醒與建議」，另可在「國人赴大陸地區動態登錄」系統完成登錄，必要時可獲得政府適時協助。（編輯：吳柏緯）1130430