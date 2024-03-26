中國新保密法將上路 國安部警告網紅別為流量觸法

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（中央社台北26日電）中國新修訂的「保守國家秘密法」將於5月1日起實施，中國國安部警告，網路不是法外之地，「網紅」別為流量觸法，特別曾在黨政機關、國防軍工等涉密單位工作過的人員，應對知悉的國家秘密履行保密義務。

中國全國人大常委會2月通過新修訂的「保守國家秘密法」，將於5月1日起實施。

國安部官方微信今天發表文章，指隨著網路自媒體興起，隨手拍攝的一條影片、隨性發表的一番言論，都可能受到大量關注，每個人都有機會成為「網紅」，一大批戶外打卡、知識分享型博主廣受歡迎。但網紅們手握「流量密碼」的同時，還需提高自身的國家安全意識。

文章提到，一些曾在黨政機關、國防軍工、科研院所等涉密單位工作過的人員，為吸引網路流量，在網路平台分享自己先前的從業經歷，言語間透露著神秘，更有甚者為譁眾取寵，不惜主動洩露原單位仍處於保密期限內的國家秘密。但這種行為在炒高熱度的同時，也可能引起境外間諜情報機關的關注。

國安部表示，根據新修訂的「保守國家秘密法」規定，涉密人員在脫密期內，不得以任何方式洩露國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。

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此外，公眾在網路上可飽覽各地風土人情，但是，軍事管理區、涉密敏感區域絕非旅遊景點，有關情況一旦被別有用心之人掌握，可能會對國家安全造成嚴重威脅，這種以犧牲國家安全為代價換取流量關注的網紅為絕不可取。

文章強調，網路不是法外之地，自媒體運營者有維護國家安全的責任義務，絕不能為了追求流量曝光，而做出有損國家安全的錯誤行為。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1130326