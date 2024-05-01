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中共收緊國安法規 邱太三：陸委會提醒赴陸風險

2024/5/1 09:21（5/1 09:26 更新）
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立法院內政委員會1日邀請內政部、交通部、大陸委員會、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢。陸委會主委邱太三（圖）會前對媒體發言。中央社記者李雅雯攝 113年5月1日
立法院內政委員會1日邀請內政部、交通部、大陸委員會、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢。陸委會主委邱太三（圖）會前對媒體發言。中央社記者李雅雯攝 113年5月1日
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（中央社記者李雅雯台北1日電）中共修正「保守國家秘密法」，擴大「國家秘密」定義與保密主體，新制今天生效。陸委會主委邱太三表示，陸委會已經提醒民眾赴陸風險。

立法院內政委員會今天邀請內政部、交通部、大陸委員會（陸委會）、財團法人海峽交流基金會、原住民族委員會就「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」進行專題報告並備質詢，邱太三會前對媒體作出上述表示。

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對於中共「保守國家秘密法」新制今天實施，邱太三表示，先前陸委會就有跟大家一再地呼籲，必須注意赴陸風險，陸委會除了對外說明外，陸委會官網也會刊載相關注意事項，對民眾加以提醒。

陸委會昨天透過新聞稿表示，中共新版「保守國家秘密法」於5月1日生效，其中大幅擴大「國家秘密」定義與保密主體，法條內容模糊，具備高度不確定性，中共法治長期不透明，恐使觸法風險大增，呼籲民眾務必慎思赴陸必要性。（編輯：唐佩君）1130501

#中國
#邱太三
#陸委會
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