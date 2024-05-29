泰國前總理戴克辛因冒犯君主罪 遭檢方起訴

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（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國檢方今天表示，將以冒犯君主罪起訴前總理戴克辛，不過由於戴克辛感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），正式起訴的日期延到6月18日，屆時將傳喚戴克辛出庭。

戴克辛2015年流亡期間在韓國接受媒體訪問時，暗示樞密院支持2014年的軍事政變，導致他妹妹、時任總理盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的政府被迫下台，2016年軍政府指控戴克辛的談話內容違反俗稱冒犯君主罪的刑法112條。

戴克辛在去年8月結束流亡返回泰國，泰國警方今年1月底向檢方檢舉戴克辛涉及冒犯君主罪和電腦犯罪法（Computer Crime Act），但檢方並沒有馬上決定是否要起訴戴克辛，要求警方提出更多調查資料。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。

檢察總長辦公室發言人帕拉育（Prayuth Pecharakun ）今天表示，檢方決定起訴戴克辛，不過由於戴克辛的律師向檢方表示戴克辛感染了COVID-19，因此請求把起訴日期延到6月25日，檢方考量之後將正式起訴的日期延到6月18日。

今年74歲的戴克辛於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

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泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨（Pheu Thai）獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，今年2月18日離開警察醫院回到家中休養。（編輯：高照芬）1130529