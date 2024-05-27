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泰國眾議員曾演講談及王室 冒犯君主罪判2年

2024/5/27 21:03（5/27 21:16 更新）
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泰國前進黨眾議員鍾緹查3年前一場演講內容涉及王室，地方法院27日以冒犯君主罪判處2年徒刑。圖為鍾緹查在法院前接受媒體訪問。（前進黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年5月27日
泰國前進黨眾議員鍾緹查3年前一場演講內容涉及王室，地方法院27日以冒犯君主罪判處2年徒刑。圖為鍾緹查在法院前接受媒體訪問。（前進黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年5月27日
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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）泰國前進黨眾議員鍾緹查3年前在一場抗議中的演講內容涉及王室，地方法院今天以冒犯君主罪判處鍾緹查2年徒刑，不過法院隨即當庭釋放她。鍾緹查將提起上訴。

31歲的鍾緹查（Chonthicha Jangrew）在泰國社運圈活躍10多年，在2023年5月的國會眾議院大選代表前進黨（Move Forward）選上眾議員。

2020年泰國爆發大規模的學生街頭運動，部分學運人士前所未有地喊出要改革王室，以及修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，參與運動的鍾緹查因此身上背了冒犯君主罪等幾項刑事起訴。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時因此提出修改刑法112條的主張，受到年輕選民支持。

鍾緹查2021年曾在泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）的譚雅布里地方法院（Thanyaburi Provincial Court）前參與抗議活動，她發表演講要求釋放政治犯，由於演講中提及王室的部分讓譚雅布里地方法院認為可能會傷害王室的聲譽，今天以違背刑法112條為由判處鍾緹查2年有期徒刑。

多名支持者和前進黨主席猜塔瓦（Chaithawat Tulathon）今天到法院前聲援鍾緹查。鍾緹查受訪表示她無意冒犯王室。

地方法院判處鍾緹查2年徒刑後，隨即當庭釋放她，如此她得以保有議員席位，泰國人權律師組織（Thai Lawyers for Human Rights）表示，鍾緹查會提起上訴。

鍾緹查並非前進黨內唯一被以刑法112條判刑的眾議員，去年底前進黨眾議員努查諾（Rukchanok Srinork）被判處6年，不過同樣被當庭釋放；另一名眾議員皮亞拉（Piyarat Chongthep）則是被起訴中。

今年1月底憲法法庭判決前進黨在選舉期間提修改刑法112條是意圖推翻君主立憲制，不准再提出相關意見，選舉委員會隨後要求憲法法庭解散前進黨，憲法法庭受理此案，前進黨恐面臨解散危機。（編輯：郭中翰）1130527

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