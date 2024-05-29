佳世達：下半年各行業可望出清庫存 看好AI帶動需求

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（中央社記者潘智義桃園29日電）佳世達董事長陳其宏今天表示，今年上半年延續去年下半年的清庫存效應，但第2季營運略優於第1季，希望一季比一季好，各行業出清庫存應在下半年，訂單已有明顯回升。

液晶顯示器廠佳世達今天舉行股東會，陳其宏在會後記者會指出，台北國際電腦展下週開幕，全球人工智慧（AI）大咖老闆都會來台灣；佳世達集團20幾家公司下週參展，展出AI相關產品，AI最重要的是掌握終端應用趨勢。

陳其宏說明，AI的主戰場在應用場域，需了解AI可帶來什麼方案，例如因應缺工問題，或人做不好、不願意做的部分，透過AI發展機器人，但在不搶工作的原則下，可從事體力活。

他解釋，台灣人才偏移，甚至畢業生只想到台積電工作，幾乎一半工科畢業生都到半導體產業，其他產業卻缺工，機器人也可針對此部分需求開發。

另外，佳世達與廣明、台達電合作機器手臂，應用在佳世達智慧工廠，可移動到不同的站點，自動從事不同的工作，這也是機器人的概念。

他坦言，佳世達新事業及傳統的資訊電子（IT）事業都面臨疫情結束後的通路庫存消化問題。顯示器、投影機去年上半年已開始庫存調整；網通產品則是去年下半年開始調庫存，一直延續至今年上半年，業界狀況普遍都不好；工業電腦去年下半年也產生庫存調整效應，新訂單變少，去年整體營運都受庫存調整影響。

陳其宏強調，今年第3、4季營運可望陸續回到過去該有的里程碑，再進一步做到更好；2013、2014年毛利率約在10%，現在有16%，因此當營收回來、獲利就會回來。

佳世達總經理黃漢州指出，液晶顯示器出貨量自2022年掉下來，2023年下半年逐步回升，單月出貨曾一度低到60萬至70萬台，今年上半年單月出貨回到160萬台，下半年可望回到180萬台；商用產品出貨量，目前已回到起跌點之上。

陳其宏指出，AI帶動科技產品的散熱需求，不論半導體相關應用或資料中心，都使耗電量加大，水冷式散熱依然不足，因此推出雙向靜默式散熱解決方案。

佳世達在台北國際電腦展將主打AI餐飲，展現AI解決方案。佳世達旗下拍檔去年推智慧餐飲，在客人點餐互動時，透過關鍵字讓AI數據發揮最大化效果。（編輯：張良知）1130529