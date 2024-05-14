英業達：今年營收優於去年 AI伺服器出貨逐季揚

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（中央社記者江明晏台北14日電）英業達首季毛利率攀升，每股盈餘0.3元，高層看好，今年營收估逐季成長，且2024年營收將會超過2023年，傳統和AI伺服器出貨也會逐季成長，去年AI伺服器占整體伺服器營收比重約7%，今年首季已占20%。

代工大廠英業達今天舉行法人說明會，並公告首季財報，第1季合併營收新台幣1306億元，年增9%，毛利率5.3%，較去年同期4.9%成長，營益率1.6%，也優於去年同期的1.1%，歸屬於母公司業主淨利10.89億元，年增23.7%，每股盈餘0.3元。

英業達看好，受惠產品結構改變，毛利率將以第一季的基礎逐季提升，先前因海外擴廠的資本支出，費用都維持在高比例，下半年也差不多，但整體而言，今年營收估計呈現逐季成長的趨勢。

展望未來，英業達總經理蔡枝安表示，「正面以對」，2024年營收將會超過2023年營收，多個產品線都會成長，甚至投資階段的車用新事業也是成長，今年第2季能見度「都還不錯」，下半年則面臨不確定因素較高，畢竟「AI伺服器還比較動態」，價格、需求量、電力都還不穩定，但今年整體看法正面，英業達在AI伺服器、AI PC都有涉獵和布局。

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在AI伺服器方面，蔡枝安表示，不管是傳統還是AI伺服器出貨應都會逐季成長，但其實GB200的產品線還在籌備，預估2025年才有望量產出貨；去年AI伺服器占伺服器營收比重約7%，今年首季占20%；他也強調，看好AI PC消費端和商用端都有需求，整體市場創意很多。

在英華達方面，英華達董事長何代水表示，2024年整體業績比2023年成長，第一，電競為最大成長力道，包括智慧型遊戲手柄、遊戲大小耳機，今年持續增單中，第二，核心通訊事業成長，包括5G隨著整個AI、高速無線布局，5G美國、歐洲標案，帶動5G CPE和5G模組成長；第三，越南廠去年底完工，傳統消費電子有陸續增單回歸。（編輯：張若瑤）1130514