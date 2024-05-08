佳世達：首季是谷底 加速越南投資

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（中央社記者潘智義台北8日電）液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天表示，去年下半年景氣回復不如預期，雖然各產業不同，但網通、工業電腦衰退，各事業群從去年下半年一路走到現在，第1季就是今年谷底。

佳世達總經理黃漢州說，越南投資只會加速，沒停歇，尤其美國總統大選後恐出現更大的不確定性，所以在越南的產能、成熟度都在不斷提高，產能逐季上升中。

佳世達今天舉行線上法人說明會，陳其宏指出，第1季是今年谷底，營收、獲利都較去年同期小幅減少，去年第1季每股稅後盈餘0.16元，今年第1季降至0.13元，第1季是今年谷底，第2季比第1季好，有信心應會逐季成長。

陳其宏預期，今年逐季上升趨勢明顯，工業電腦、網通的人工智慧物聯網（AIoT）可望在第3、4季恢復，呈現逐季上升，盼今年一季比一季好，「把過去的里程碑找回來」。

黃漢州說明，第2季向來是資訊電子（IT）產業淡季，顯示器市場逐步恢復秩序，只是商用市場尚未回復，且工業電腦、網通仍在整理庫存，現階段最重要的還是布局中長期成長動能，為下半年復甦準備。

佳世達資訊電子事業群主管指出，第1季全球顯示器市場表現平平，但佳世達首季銷量年增15%。第2季整體市場仍然保守，是否成長關鍵在商用市場，佳世達有信心第2季銷量較第1季及去年同期成長。

智能方案事業群部分，聚焦智慧應用，包括企業智能化，其中企業IT智能化，隨著人工智慧（AI）、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）議題發酵，會加強軟體及雲端的服務，增加訂閱式軟體的銷售。

另外，網安市場首季保守，客戶消化庫存，有部分急單，網安伺服器機種陸續量產，預計下半年貢獻營收。

佳世達旗下網通事業群指出，自去年下半年調整庫存，今年第1季仍未回溫，庫存第2季應會持續調節，第4季才會反轉，2025年更明顯。因應措施為推出新產品，布局新市場，其中南亞的印度新市場，最快今年第4季開始貢獻營收。

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高附加價值產品部分，黃漢州說明，醫療事業當中，明基醫院相對樂觀，已向港交所提出上市申請，醫療器材持續擴展海外布局；智慧方案方面，積極參加海外展覽，連結客戶，擴充合作夥伴；網通事業則加速新市場開發。

另外，佳世達旗下邁達特提高對德鴻持股，德鴻科技是專業數位客服供應商，是台灣金融業主要合作夥伴，也是智慧方案一塊重要拼圖。（編輯：張均懋）1130508