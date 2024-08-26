佳世達明基醫院盼年底在港掛牌 未來跨入製藥領域

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（中央社記者何秀玲台北26日電）佳世達集團董事長陳其宏今天表示，去年併購諾貝兒丁丁藥局，上週也公告投資專品藥局、合康連鎖藥局，而子公司明基醫院已遞交香港聯合交易所主板上市申請文件，順利的話有望今年年底前掛牌上市，未來不排除跨入製藥相關領域。

行政院2024生技產業策略諮議委員會（簡稱BTC）今天登場，議題二「生醫永續」座談邀請陳其宏擔任與談人之一。

他表示，佳世達多年來都是「通路先行」概念，因此跨入醫院，2008年起先後在中國大陸設立南京、蘇州明基醫院，並投資廣西貴港東暉醫院，已遞交香港聯合交易所主板上市申請文件，目前在問詢階段，今年底希望能掛牌上市。

會後他也提到，目前集團已經有3家醫院，「一定會有第4家」，明基醫院計畫將在香港募集資金用於擴建及升級現有醫院、尋求潛在的投資及併購機會等。

另外，去年併購諾貝兒（丁丁藥局）也是通路先行，已在今年掛牌上櫃；諾貝兒在本月23日董事會通過，授權董事長在新台幣5.73億元的額度內，評估投資專品藥局、合康連鎖藥局分別取得其藥局相關業務的公司股權55%（含）以上、70%（含）以上股權，目的是因應樂齡市場商機崛起，希望加速布局藥局版圖。

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陳其宏說，全台有1萬多家藥局，逐步走向超商型態，佳世達採取集團化、連鎖化，帶來許多經營優勢，希望藉此搞清楚藥品的產業生態，了解市場痛點，將藥局經營到一定程度後，未來也不排除以併購方式，跨入製藥相關領域，標的將鎖定高附加價值的製藥公司。

他認為，台灣擁有資通訊產業人才，只是真正投入醫藥相關者少，現在是好機會，醫療產業快速透過資通訊以及導入AI，做出改善與改變，相信未來能讓醫療醫藥生醫變成下一個護國神山。（編輯：林興盟）1130826