新北鼓藝節6/1巡演到石門 歡迎民眾吃粽看表演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市鼓藝節巡演活動日前從新莊出發，6月1日下午將巡演到石門區，由於適逢端午節前夕，石門區公所將送出1000顆粽子，歡迎民眾來區公所前廣場看表演、吃美食。

新北市文化局今天發布新聞稿表示，鼓藝節已邁入第18個年頭，為讓活動更豐富精彩，特別與各地區公所合作，結合在地節慶與特色活動，和在地共好。

文化局表示，鼓藝節巡演活動自5月25日起至6月22日展開，從新莊為起點，6月1日下午來到石門，6月15日樹林山佳火車站前廣場、6月16日三重社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場舉辦，歡迎市民朋友共襄盛舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局表示，石門巡演適逢端午節前夕，石門區公所特別結合在地知名的肉粽、鐵觀音及石花凍等農特產品，辦理在地農特產展售市集。

文化局表示，當日除由「三芝國中大鼓隊」熱鬧開場，還有宋坤傳藝與康妮媚等團隊精采演出，區公所更加碼免費送出1000顆石門粽，若到石門區公所臉書（Facebook）粉專按讚再送美食摸彩券，邀請民眾來石門區公所前廣場看表演、吃美食。（編輯：林恕暉）1130528