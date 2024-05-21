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新北鼓藝節5/25登場 新莊陽光草坪加碼文創風

2024/5/21 18:29
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市文化局表示，鼓藝節將於25日晚間在新莊體育園區陽光草坪登場，除優人神鼓等團隊精采鼓藝演出，現場還加碼邀請「混市集」設攤，提供一場有濃濃文創風的藝文饗宴。

文化局今天發布新聞稿指出，鼓藝節活動將於25日晚間6時30分在新莊體育園區陽光草坪舉辦，將由新莊「思賢國小大鼓隊」表演揭開序幕，還邀請空空把西非擊鼓樂團、御鼓坊 及優人神鼓等團體表演。

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文化局表示，除了鼓藝節開幕表演，周邊活動也相當豐富，新莊區公所特別邀請文創市集「混市集」，精選20個文創攤位，歡迎民眾當天下午來體育園區林蔭大道逛逛包含美食、手作藝品等多元內容的攤位。

文化局表示，鼓藝節自5月25日至6月22日展開巡演活動，除5月25日開幕表演外，還有6月1日在石門區公所前廣場、6月15日在樹林區山佳火車站前廣場、6月16日在三重區社教館演藝廳、6月22日在石碇國小操場演出，歡迎大家來欣賞。（編輯：張銘坤）1130521

#新北市文化局
#優人神鼓
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