九份紅燈籠祭5/24點燈 加碼推2場小提燈夜遊

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（中央社記者楊侃儒新北14日電）新北市觀光旅遊局今天說，「2024九份紅燈籠祭」將從5月24日到6月23日在九份老街及周邊景點舉行，今年特別推出2場小提燈夜遊活動，邀民眾欣賞黃金山城之美。

觀旅局今天發布新聞稿，九份紅燈籠祭將於24日晚上6時在瑞芳區九份昇平戲院廣場點燈，當日將免費發小提燈，小提燈第1波發送時間為晚上6時，第2波為晚上6時30分，每波限量100個。

觀旅局表示，24日推出提燈夜遊祈福活動，當天完成活動的民眾可獲得九份阿柑姨芋圓兌換券1張；31日夜遊雞籠山遊程，體驗晚上提紅燈籠登雞籠山山頂，俯瞰九份夜景，夜拍黃金山城。

觀旅局指出，除在九份老街及周邊景點有紅燈籠外，還有大型打卡裝置，如五番坑公園的「福搖直上」象徵事業如意、金山岩「愛情發光ing」寓意愛情美滿、豎崎路小公園「九份夜霓虹」祈求財運，每天下午5時30分到晚上9時亮燈。

觀旅局說，裝置周圍有集章區，民眾到瑞芳風采館領取集章卡，集滿5個印章即可參加小提燈抽獎，每天限量10個，抽完為止，更多活動與報名資訊請上「新北市觀光旅遊網」（https://newtaipei.travel/）、「新北旅客」臉書（Facebook）專頁查詢。1130514