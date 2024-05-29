中市食材抽驗結果出爐 必比登名店配菜防腐劑超標

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市食安處今天公布第1季食品（材）抽驗結果，共7件不合格；其中，必比登推薦知名爌肉飯店所使用酸白菜及大白菜，遭驗出防腐劑、農藥超標，業者表示，已全下架暫不提供。

台中市食安處今天發布新聞稿，公布今年1至3月食品（材）抽驗結果，共計抽驗生鮮、加工食品等1833件，違規率0.38%，為3件蔬菜（蘿蔔2件、白菜1件）農藥殘留違規、3件醃製蔬菜（酸菜2件、嫩薑1件）防腐劑超標，以及1件雞蛋動物用藥超標。

食安處指出，其中4件（蔬菜3件、雞蛋1件）已分別移送源頭外縣市（彰化縣、雲林縣）辦理，另外3件醃漬蔬菜已依法裁罰新台幣9萬元。

違規名單中，2022年曾獲米其林必比登推薦的「陳明統爌肉飯」，向「大里杙酸菜」進貨的酸白菜，被驗出防腐劑苯甲酸2.5g/kg超標，標準為0.6g/kg；另外，向雲林縣菜農進貨的大白菜，農藥「因滅汀」被驗出0.4ppm，也超出標準值0.05ppm。

業者接受媒體聯訪表示，與此廠商配合十多年，這回第一次被稽查，才知食材的食安不合格，目前已全部下架，將另外尋找合格廠商合作，有問題食材目前暫不供應。

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食安處長傅瓊慧建議，民眾購買醃漬蔬菜產品，可挑選完整包裝產品，並留意產品上是否有明確中文標示，以掌握產品訊息，盡量避免選擇顏色偏白或太過鮮艷產品。

食安處也建議，民眾食用蔬果前，可先用水浸泡3分鐘，再用流動清水沖洗或輕輕刷洗，讓水流帶走蔬果殘留農藥；至於如蒂頭、根部、凹陷等不易清洗部位，也可先行去除丟棄，可降低吃入殘留農藥風險。（編輯：陳仁華）1130529