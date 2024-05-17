鐵板燒稽查 揪出飲料腸桿菌超標、大比目魚標示鱈魚

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）平價鐵板燒受歡迎，食藥署今天公布最新稽查結果，知名連鎖大埔鐵板燒有4家加盟店飲料腸桿菌科超標，挨罰共14萬元；另外，還有2家業者把大比目魚標示為鱈魚，同樣踩紅線。

現場點餐即時烹調的鐵板燒及排餐料理深受許多消費者喜愛，衛生福利部食品藥物管理署聯合地方政府衛生局，執行「113年鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案執行成果」，總計查核213家業者，並抽驗食材或成品計327件，今天公布結果，整體抽驗合格率為96.9%。

其中，市招為大埔鐵板燒的連鎖業者共4家，位於桃園、台東、台南及南投，分別因紅茶、仙草甘茶被檢出腸桿菌科超標，各依食品安全衛生管理裁處新台幣3萬元或5萬元，總計14萬元。食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，這4家應該都是加盟店。

這次有2家鐵板燒使用大比目魚卻標示為「鱈魚」，均裁處4萬元、總計8萬元。林金富表示，只有鱈形目的魚種才能標示為鱈魚，否則就涉及誇大不實、易生誤解，可依法處4萬到400萬元，考慮觸法業者都是初犯，且營業資本額都很小，從最低金額開始罰。

此外，林金富說，是位在新北市蘆洲區的緣味鐵板燒（緣鮮茂有限公司），腸桿菌科限量為10CFU/g，但這家紅茶複驗數值仍達到65萬CFU/g，超標6萬5000倍，代表製作過程不乾淨，腸胃較弱者喝了恐不適，依法裁處3萬元。

處罰金額最高為高雄市前金區的南天紅鐵板燒，共計裁罰9萬元。林金富表示，業者同時違反2項規定，技術士證持證不合格部分處3萬元，另外遭查獲逾期白吐司處6萬元。（編輯：管中維）1130517