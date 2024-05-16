點外賣滷味發現黴菌絲 新北：現場稽查抽檢待驗

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）有網友貼文反映，透過外送平台購買的滷味發霉；新北衛生局今天表示，15日派員稽查實體餐飲業者，現場待售滷味沒有異狀，已抽樣檢驗。現場垃圾桶沒覆蓋，已要求業者限期改正。

有網友在社群網站貼文、貼照片表示，點外賣的滷味，除了有筍絲、海帶、豆皮外，食物上有白色的黴菌絲。且透過外送平台查詢，該位於新北市淡水的店家，在地圖上卻找不到實體店面。

網友回應貼文稱，照片感覺相當噁心太誇張，且沒有實體店面有如「幽靈」商家。

新北市府衛生局晚間回應中央社記者詢問表示，接獲民眾反映後，15日派員依據地址前往稽查，確實為實體餐飲業者，且有配合外送服務。

衛生局說，稽查現場滷味沒有異狀，另抽驗海帶、素肉，如檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定，可處新台幣3萬元以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局轉述業者說法表示，出餐前，會再次檢視餐點無異狀才出貨。衛生局說，現場發見垃圾桶未覆蓋等缺失，已命業者限期改正。（編輯：張銘坤）1130516