初瓦、嚮辣環境未驗出諾羅病原菌 北市府同意復業

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）初瓦及嚮辣西門分店4月爆發逾百人疑似食物中毒事件，其中部分病人檢體驗出諾羅病毒，不過台北市衛生局今天表示，2家餐廳環境及工作人員皆未驗出病原菌，經複查已同意復業。

台北市衛生局4月5日起陸續接獲醫院通報，王品集團旗下的初瓦及嚮辣西門分店發生疑似食物中毒事件，截至4月12日累計155人用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀並就醫，其中部分病人及員工檢體驗出諾羅病毒。

衛生局今天發布新聞稿表示，經檢驗4月5日稽查所採集的8件環境檢體、7件工作人員手部檢體、2件內場員工飲用水及1件氣泡水，常見食品中毒菌及諾羅病毒皆為陰性，僅水質衛生標準不符合「包裝飲用水及盛裝飲用水」規定，命限期改正後已複抽合格。

衛生局指出，王品餐飲公司已擬定水質自檢、店面全面清潔消毒等營運管理及改善措施，並檢具衛生講習時數證明申請餐廳復業，衛生局審核通過後在1日前往複查，確認相關缺失改善完成，同意復業。

至於此案究竟是否為食物中毒案，衛生局表示，醫院共採樣28件病人檢體，其中6件有檢出諾羅病毒，已請中央協助進行流行病學調查，後續待調查結果綜合判定。（編輯：李錫璋）1130506