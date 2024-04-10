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王品旗下初瓦、嚮辣疑食物中毒案再增21人 累計103人就醫

2024/4/10 17:51（4/10 17:58 更新）
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王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒案，台北市衛生局6日派員稽查發現多項缺失，勒令停業改善。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年4月7日
王品集團旗下的初瓦韓式料理、嚮辣和牛麻辣鍋西門分店發生疑似食物中毒案，台北市衛生局6日派員稽查發現多項缺失，勒令停業改善。（台北市衛生局提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年4月7日
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）王品集團旗下初瓦及嚮辣西門分店疑似食物中毒案，影響人數持續增加，台北市衛生局統計至今天上午，已103人用餐後身體不適就醫，目前仍在等待餐廳環境檢體病菌培養結果。

台北市衛生局自5日接獲通報，有民眾至初瓦韓式料理及嚮辣和牛麻辣鍋的西門分店用餐後，出現嘔吐、腹瀉症狀並就醫，且人數持續增加，因此由聯合醫院仁愛院區及中興院區開設「食安特別門診」收治病患。

衛生局透過新聞稿表示，統計至今天上午10時為止，至2家餐廳用餐後就醫者累計103人，較昨天公布數字新增21人。

此外，衛生福利部疾病管制署昨天說明，在部分患者檢體中初步驗出諾羅病毒

諾羅病毒小百科

  • 可感染人類引起腸胃道發炎的病毒
  • 症狀：主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉酸痛，症狀通常會持續1至2天，之後就會逐漸痊癒
  • 感染途徑：
    -食入被病毒污染的食物或水
    -接觸被病毒污染的物體，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染
    -與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫
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，但是否為此案原因仍待調查確認。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天接受電訪指出，2家餐廳的環境檢體病菌培養尚未有結果，待報告出爐後才能確定此案原因及是否開罰。（編輯：陳清芳）1130410

#王品
#台北市
#食物中毒
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