高雄某藥局賣冰 遭查獲過期玉米片、不名益生菌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄市某藥局賣添加益生菌的雪花冰影片在網路上引起熱議，高雄市衛生局今天接獲陳情啟動稽查，查獲逾期玉米片，罰6萬元以上罰鍰，另發現無藥品許可證字號益生菌，疑涉藥事法將嚴辦業者。

社群媒體Instagram上一則高雄某健保特約藥局販賣雪花冰的影片引發網友討論，影片中穿著藥師服的工作人員替顧客製作雪花冰，並打開如益生菌包裝的小袋子，將白色粉末加進冰中。影片字幕寫著「藥局賣冰還可以加益生菌」。

高雄市衛生局今天下午發布新聞稿指出，接獲民眾陳情藥局賣冰且可加入益生菌，衛生局今天立即啟動食品藥政聯合稽查。

稽查人員在現場發現，藥局內放有販售冰品器具，冰品機台後方查獲「東尼甜玉米片」（效期2023年2月1日）等6項逾期產品，依違反食品安全衛生管理法相關規定，逾期產品就地監督銷毀，並處以業者新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局人員稽查發現，藥局內桌台上放有數包沒有藥品許可證字號的益生菌，衛生局指出，業者現場無法提供合法購買憑證等資料，疑涉藥事法第22條，將依法從嚴辦理。

此外，依食品良好衛生規範準則，查有工作人員未體檢、食材未採先進先出、未保留食材來源相關資料等缺失，衛生局依食品安全衛生管理法第8條第1項飭令業者限期改善。如複查未改善將依法處6萬元以上罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藥局賣冰影片在社群媒體上引發討論，該藥局位於苓雅區光華一路，影片在2天內已有1.6萬個按讚數。不少網友留言「合法嗎？」也有人說「新竹竹北有一家藥局外面賣雞排」、「為了賺你以後的藥費，現在先賣你冰」、「藥師太辛苦，連冰都要賣，下次會不會還有賣咖啡」。

衛生局強調，該藥局業者無法提供無藥品許可證字號的益生菌合法購買憑證等資料，疑涉藥事法第22條，將依法從嚴辦理。同時呼籲業者恪遵衛生相關法規，以確保市民健康安全。（編輯：張雅淨）1130328