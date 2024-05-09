蔬果農藥殘留88件超標 錢都、千葉、無老鍋上榜

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）食藥署今天公布1至2月市售蔬果農藥殘留監測結果，合格率87.9%，88件不符合，其中錢都日式涮涮鍋、無老鍋、千葉等等火鍋品牌及全聯、大潤發等分店蔬果出現在不合格名單。

衛生福利部食品藥物管理署副署長林金富今天接受媒體聯訪表示，與縣市衛生局共同執行113年度市售蔬果農產品農藥殘留監測計畫，總計抽驗725件農產品進行農藥殘留檢驗，其中637件符合規定，合格率為87.9%。

至於88件不符合規定農產品，林金富表示，多數食品業者或通路業者蔬菜並非自己種植、是向供應商採購，僅屬於抽樣地點，地方衛生局後續處辦，可溯源國產農產品交由農政機關依法進行源頭管理，無法尋得源頭，將依食安法裁處供應商，可罰新台幣3萬至300萬元。

這次不合格店家與品項包含「台北市錢儷小吃店（錢都日式涮涮鍋）」士林芝山店，茼蒿檢出四氯異苯腈4.1 ppm（容許量2.0ppm）；「無老鍋」西門町店，青江菜驗出脫芬瑞0.9ppm（容許量0.5ppm）；「千葉火鍋」嘉義店，小白菜驗出佈飛松4.04ppm（容許量1.0ppm）。

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連鎖量販超市部分，全聯、大潤發、楓康和好市多等，也分別驗出結球白菜、花椰菜、蘿蔔、木瓜、九層塔、茼萵、大芥菜、韭菜花、翠玉蘿蔔（包裝）、地瓜等不同品項農藥殘留不合格。

食藥署建議民眾選購蔬菜水果，除選擇當季蔬果，可挑選具有機、產銷履歷及CAS優良農產品等標章農產品或信譽良好商家，提升農產品食用安全。此外，蔬菜清洗，建議以流動清水先浸泡、沖洗，再截切；水果則以水沖洗再去皮食用。（編輯：陳清芳）1130509