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上百新北師生台中校外教學疑食物中毒不適 中市府令業者停餐

2024/5/8 22:10（5/8 22:26 更新）
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新北市土城區裕德國際學校師生到台中市進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒，台中市食安處8日派員前往作業場所稽查，並令業者暫停供餐。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月8日
新北市土城區裕德國際學校師生到台中市進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒，台中市食安處8日派員前往作業場所稽查，並令業者暫停供餐。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年5月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）新北市土城區裕德國際學校師生到台中市進行食農教育，用餐後疑似食物中毒，台中市食安處今晚表示，已派員前往作業場所稽查，採檢環境及食餘檢體送檢，並令業者暫停供餐。

新北市土城區裕德國際學校五年級師生7日到台中市新社農會進行食農教育，用餐後疑似出現食物中毒，逾百名師生上吐下瀉，校方進行通報並探視追蹤學生狀況。

台中市政府食安處說明，今天下午1時58分接獲新北市衛生局通報有小學生共262人，於昨日至台中市新社區進行校外教學，中午12時食用外購餐盒，其中多人昨日下午1時30分起陸續出現不適症狀。

食安處指出，昨晚至7時止，累計有113人身體不適，其中有13人就醫，目前已有11人症狀緩解返家休息，還有2人留院觀察中。

食安處表示，接獲通報後，立即派員前往作業場所稽查，發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，依食安法規定責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐，並已採檢環境及食餘檢體送驗，預計最快2週後有初步結果。

食安處指出，後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反食安法規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法第49條規定，將移送司法偵辦。（編輯：謝雅竹）1130508

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