多批進口辣椒粉農藥殘留超標 1.1萬公斤邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，這次有多批分別從韓國、西班牙跟越南進口的辣椒粉或辣椒被檢出農藥殘留量違規，約1.1萬公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，還包括菲律賓餅乾、印尼原味蠶豆等。

為防堵摻有蘇丹紅產品進入，食藥署從3月6日起對所有國家進口的粉碎與未粉末辣椒粉等2號列產品，採逐批監視查驗，凡查獲含蘇丹色素產品，銷毀不得退運。

這次一口氣攔截多批相關產品，包括韓國辣椒粉5批、西班牙煙燻紅椒粉（辣）1批、越南乾辣椒1批，違規原因均為農藥殘留含量不符規定，共1萬1082公斤，依規定退運或銷毀。

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食藥署副署長林金富表示，因各國農藥殘留標準不同，業者可以選擇退運回當地販售，而蘇丹色素為國際間禁止，因此不允許退運，必須銷毀。

食藥署統計去年10月8日至今年4月8日期間，韓國進口辣椒粉報驗41批，其中5批不合格，都是農藥殘留量超標違規。林金富說，食藥署已在4月12日發函給韓國官方，要求在5月27日前提出書面資料，說明不符合原因及改善與預防措施，逾期未獲回覆將再次函文。（編輯：唐聲揚）1130416