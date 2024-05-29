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南投高屏等6縣市大雨特報 屏東3地災防告警留意溪水暴漲

2024/5/29 14:37（5/29 14:48 更新）
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氣象署29日針對南投、雲嘉南、高屏等山區發布大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署29日針對南投、雲嘉南、高屏等山區發布大雨特報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署今天表示，對流雲系發展旺盛，針對南投、雲嘉南、高屏等山區發布大雨特報；其中並對屏東沙漠溪、隘寮北溪、牛角灣等地發布山區暴雨災防告警，提醒民眾留意溪水暴漲。

中央氣象署今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天南投地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

另外，氣象署並就屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息。針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）、屏東縣牛角灣等地發布山區暴雨災防告警，提醒民眾此地區已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。（編輯：李亨山）1130529

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