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北北基桃17縣市豪大雨特報 南投台東山區防豪雨

2024/5/21 18:52（5/21 19:19 更新）
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21日晚間6時40分雷達回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
21日晚間6時40分雷達回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社網站）根據中央氣象署網站最新資訊，因鋒面影響，針對17縣市發布豪、大雨特報，其中南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區慎防豪雨。氣象署也對嘉義縣和高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時15分止。

氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨；桃園以北、東半部、南投、屏東、馬祖地區及台灣其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。台灣其他地區（含澎湖及金門）亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。

豪雨地區：南投縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區

大雨地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣平地、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地及蘭嶼綠島、連江縣。（編輯：簡莉庭）1130521

21日零時至晚間6時30分全台雨量累積圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
21日零時至晚間6時30分全台雨量累積圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署對17縣市發布豪、大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
中央氣象署對17縣市發布豪、大雨特報。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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