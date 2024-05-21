北北基桃17縣市豪大雨特報 南投台東山區防豪雨
2024/5/21 18:52（5/21 19:19 更新）
（中央社網站）根據中央氣象署網站最新資訊，因鋒面影響，針對17縣市發布豪、大雨特報，其中南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區慎防豪雨。氣象署也對嘉義縣和高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間7時15分止。
氣象署表示，鋒面影響，易有短延時強降雨，今天南投縣山區、嘉義縣山區及台東縣山區有局部大雨或豪雨；桃園以北、東半部、南投、屏東、馬祖地區及台灣其他山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。台灣其他地區（含澎湖及金門）亦有局部較大雨勢發生的機率，請注意。
豪雨地區：南投縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區
大雨地區：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣平地、雲林縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣平地及蘭嶼綠島、連江縣。（編輯：簡莉庭）1130521
- 北北基桃17縣市豪大雨特報 南投台東山區防豪雨2024/05/21 18:52
- 2024/05/21 18:18
- 2024/05/21 09:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
鋒面影響至24日 中部以北22日留意豪雨大雨