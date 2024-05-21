賈新興估熱帶低壓本週生成 27日成颱機率約6成

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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象專家賈新興今天表示，預計24日晚間有8、9成的機率在菲律賓東方海面有機會生成熱帶低壓，並有約6成機率在27日成颱。有機會成為今年第1號颱風「艾維尼」。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，24日晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成；27日成颱機率約5至6成。

根據中央氣象署網站，若此熱帶系統成颱，將是今年第1號颱風艾維尼。

賈新興預估，短期氣候趨勢預測顯示，綜合研判28日起環境有利梅雨鋒面的建立，並持續至6月上旬。但超過5天後預報變動度大、不確定性較高。

賈新興指出，明天至24日受鋒面低壓帶影響，高雄以北及澎湖有局部陣雨或雷雨，屏東及宜花東亦有局部短暫雨，其中明天台中以北及澎湖有局部較大雷陣雨發生的機率；24日台南以北及宜花東有局部短暫雨，高屏有零星短暫雨。

賈新興提到，25日新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨；26日午後山區有局部短暫陣雨；27日清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興說，28日受鋒面影響，苗栗以南有局部短暫陣雨或雷雨，午後西半部有局部陣雨或雷雨，宜花東亦有局部短暫陣雨；29日清晨恆春半島有零星短暫雨，午後山區有零星短暫雨；30日午後，新竹至台南間有局部短暫陣雨，花東有零星短暫雨。（編輯：方沛清）1130521

氣象專家賈新興預估，24日晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約8至9成。（圖取自賈新興YouTube頻道網頁youtube.com）