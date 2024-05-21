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鋒面影響至24日 中部以北22日留意豪雨大雨

2024/5/21 18:18（5/21 18:35 更新）
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圖為信義區街頭民眾雨衣遮頭快速通過馬路。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北21日電）氣象署今天表示，24日之前仍受鋒面影響，明天降雨明顯，中部以北、東北部留意局部大雨或豪雨；28日起陸續有一波波鋒面在台灣附近生成，加上西南季風，降雨情況可能會較這週更劇烈。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，24日之前主要都受鋒面影響，明天仍然各地有雨，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，並要留意局部大雨或豪雨；23、24日降雨空檔較長，但各地仍有局部陣雨或雷雨。

黃恩鴻表示，25日鋒面逐漸遠離，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨；26、27日水氣更少，東部及東南部地區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提到，28日另一波鋒面影響，全台有雨，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，雨勢較明顯，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，下週除了28日的鋒面之外，陸續都有一波波鋒面正在發展，另外值得一提的是已有西南季風移入的訊號，也就代表將會生成典型梅雨鋒面；同時也提醒下週降雨情況可能會較這週更劇烈。

黃恩鴻指出，本週末左右在菲律賓東方海面會有熱帶擾動明顯發展，不排除會增強為熱帶低壓，預計往日本東南方海面前進，對台灣不會有直接影響，而下週有機會增強為今年第1號颱風艾維尼。（編輯：張雅淨）1130521

黃恩鴻
西半部22日前防局部大雨 週末熱帶低壓可能生成氣象署：5月底有機會入梅 留意較大規模降雨
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