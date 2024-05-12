鋒面影響晚間起防雨 17日前中部以北普遍低溫20度

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，今晚至明天上午鋒面快速通過、各地有雨；本週有2波東北季風影響，17日清晨前中部以北普遍低溫約20度，局部地區因輻射冷卻，會再低2、3度，日夜溫差約8、9度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今晚至明天上午鋒面通過，是未來一週水氣最多的時間，各地有局部短暫陣雨或雷雨；明天下午過後東北季風影響，逐漸轉為偏乾涼的天氣，持續至14日，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻指出，15日東北季風減弱，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；16日有另一波東北季風增強，迎風面北部及東半部地區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻提到，17至19日東北季風又再減弱，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；但19日之後部分模式模擬可能又有另一波水氣移入，目前仍有不確定性，需再觀察。

溫度方面，黃恩鴻提到，明天下午東北季風開始增強、16日有另一波東北季風接力，預估17日清晨前中部以北白天舒適，夜晚清晨偏涼，普遍低溫約攝氏20度，局部地區會因輻射冷卻影響再低2、3度；需留意日夜溫差可能達8、9度。

黃恩鴻提醒，今晚至14日桃園至台南、花東、澎金馬及恆春半島沿海空曠地區要留意8至9級強陣風。

黃恩鴻說，未來一週仍未有梅雨發展的訊號，目前觀察可能要等到5月下旬才有機會；原本外界關注在菲律賓東方海面的熱帶擾動也並未發展，後續是否有其他熱帶擾動醞釀，氣象署會持續觀察。（編輯：李錫璋）1130512