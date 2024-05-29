勞動部重啟看護移工外展計畫 下半年試辦上路

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）滿足國內照顧需求人力，勞動部將重啟外籍看護工外展計畫，將找NGO團體與仲介合作，統一派移工到有照顧需求家庭，將先擇1或2縣市試辦，盼下半年上路。

勞動部過去曾試辦外籍看護外展服務，讓有意願的非營利組織提出申請，在經過相關審查後，由非營利組織引進外籍看護工，再派工到失能者的家庭從事照護工作，希望能建立外籍看護多元聘僱模式，來解決家庭照顧相關問題並提升照護品質。

不過，由於移工外展試辦適用對象條件嚴苛，且讓國內部分團體質疑恐會排擠本國勞工就業，最後只能以失敗收場。

勞動部去年計畫重啟外籍看護工外展計畫，目前正擬定「多元照顧陪伴服務試辦方案」，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，今年下半年將擇1或2縣市啟動試辦。

蘇裕國表示，這次計畫與過去不同，包含試辦單位以及使用服務的資格者限制都會放寬，像是要求試辦單位必須熟知、掌握照顧服務需求以及懂得如何聘僱及管理移工生活照顧等，因此希望讓NGO公益團體與優質人力仲介公司合作組成試辦單位。

另外，蘇裕國說，過去計畫限定適用對象必須是有重度身心障礙、嚴重照顧需求的家庭才能申請，也就是只有具有移工聘僱資格的雇主才可以使用，因此過去的外展方案對這些本就有聘僱的移工的雇主沒有誘因申請，而對試辦單位來說，使用者不多也難讓計畫繼續執行。

蘇裕國表示，這次方案適用對象將放寬，包含有陪伴照顧高齡長者需要家庭、急性特殊重症、重大傷病，需要臨時照顧人力的也可以納入，但這部分還需要社會溝通。

蘇裕國說，「多元照顧陪伴服務試辦方案」屬於自費服務，希望讓服務可以使用對象、擴及範圍可以有更大鬆綁或創新。（編輯：李亨山）1130529