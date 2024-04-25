放寬僑外生就業限制 勞動部擬推個人工作許可

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）延攬僑外生在台就業，勞動部今天表示，正規劃取消僑外生評點制名額上限，也正與各部會研議新增僑外生個人工作許可制，讓僑外生就業選擇更自由。

根據勞動部今天送至立法院社會福利及衛生環境委員會的「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益促進等面向進行全面檢視」專題報告指出，將檢討修正法令規定，適時取消僑外生評點制名額上限。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，近年每年僑外生畢業人數持續增加，從2014年開放僑外生配額評點制後，畢業人數一路增加，勞動部每年也都配合僑外生畢業人數滾動檢討跟調高配額。

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蘇裕國說，僑外生的畢業人數一年約1.2萬人，每年配合調高配額不是一個理想的做法，所以要再跟國發會、教育部、僑委會等討論，是否要把每年公告配額的方式取消，讓僑外生在學期間就可以知道未來從事專門技術性工作不會再受配額限制，讓僑外生比較有意願留台工作，提高誘因。

蘇裕國也提到，現今僑外生評點制，限制僑外生必須從事專門技術性工作，才能符合評點制、配額限制，若非開放的工作是不允許就業的，因此也正與各部會研議新增僑外生個人工作許可制，取消這樣的限制，讓僑外生就業選擇更多元，後續細節將與其他部會討論。（編輯：陳政偉）1130425