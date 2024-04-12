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8成選調薪免付技術證 2.6萬移工轉中階技術人力

2024/4/12 16:50（4/12 16:56 更新）
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勞動部12日舉行例行業務報告，勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國指出，「移工留才久用方案」協助雇主留用優秀資深移工轉任中階技術人力，目前已核准外國中階技術人力2萬6545人。中央社記者吳欣紜攝 113年4月12日
勞動部12日舉行例行業務報告，勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國指出，「移工留才久用方案」協助雇主留用優秀資深移工轉任中階技術人力，目前已核准外國中階技術人力2萬6545人。中央社記者吳欣紜攝 113年4月12日
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（中央社記者吳欣紜台北12日電）移工留才久用方案上路近2年，有逾2.6萬名移工轉任中階技術人力，勞動部今天說，不論產業、家事移工皆有8成雇主用調薪免付技術證方式申請，顯見方案有效提升移工薪水。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國指出，「移工留才久用方案」協助雇主留用優秀資深移工轉任中階技術人力，從111年4月30日開辦以來，截至今年3月底，已核准外國中階技術人力2萬6545人，其中產業類移工1萬805人、社福類計1萬5740人。

蘇裕國說，只要是年資6年以上且符合技術條件的資深優秀移工，雇主都可以替移工申請轉中階技術人力，條件為產業類移工月薪達新台幣3.3萬元以上、家庭類2.4萬元以上、機構類2.9萬元以上。

此外，雇主若衡量移工技術能力及留才意願後，僱用薪資待遇若是提高到產業類月薪3.5萬元以上、家庭類2.6萬元以上、機構類3.1萬元以上，雇主提出申請時，就可以免附外國人技術條件證明。

蘇裕國也提到，若以申請技術資格區分，多數雇主都選擇以調高薪資免附外國人技術證明來提出申請，其中產業類3.5萬元以上的申請案件占產業類整體申請案件83.3%、家庭類2.6萬元以上占81.7%、機構類3.1萬元以上占86.5%，顯見方案有效提升移工轉任中階技術人力後薪資待遇。

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蘇裕國表示，雇主將移工轉任為中階技術人力後，除移工薪資待遇提升，也不再有工作年限的限制，可以久留台灣，而雇主也可以留用優秀人力，且不用繳就業安定費，減省僱用負擔，原本聘僱移工的名額還可再另行依法申請新的移工，讓雇主運用人力與經營更加彈性。

蘇裕國說，勞動部已設置「移工留才久用服務中心服務網」及「移工留才久用服務中心」，盼透過單一窗口提供有需求者服務。（編輯：陳政偉）1130412

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