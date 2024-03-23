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勞動部表揚全國模範移工 名額增至10名

2024/3/23 17:13
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（中央社記者吳欣紜台北23日電）勞動部每年勞動節前夕都會表揚全國模範移工，過往名額僅有5名，勞動部勞動力發展署表示，由於各縣市反映名額太少，今年將新增名額至10名。

一年一度勞動節前夕，勞動部都會評選出全國模範勞工並進行頒獎，由於台灣在台移工高達70多萬人，勞動部從民國110年開始新增首頒模範移工，包含印尼、泰國、菲律賓及越南移工都可被推薦。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組長蘇裕國告訴中央社記者，過往每年選出的模範移工名額為5名，以人數分配通常為產業類3人、社福類2人。

不過，蘇裕國提到，由於有許多地方政府反映名額太少，因此今年將擴大名額從5人增為10人。

模範移工的評選是先由地方政府進行推薦，再交由專家學者進行評選；根據數據，去年各地方政府提送共82名移工，其中產業類45人及社福類37人，並於當中選出5人作為模範移工。

蘇裕國說，今年各地方政府提送共86人，其中產業類47人及社福類39人，將從當中選出10人為模範移工，其中產業類為6名、社福類為4名。（編輯：李亨山）1130323

#勞動部勞動力發展署
#蘇裕國
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