台灣印度移工諮詢會議 製造業可先開放為共識

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）台灣將開放印度移工來台，勞動部今天召開諮詢會議討論未來將開放行業別等，會中多數團體認為可先開放製造業試辦，至於引進方式，多數認為應雙軌制，讓雇主自由選擇。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，勞動部近期陸續召開諮詢會議，邀請移工、雇主團體、仲介公會、社會公民團體、研究印度的協會、台灣跟印度雙方學者專家及各部會等參與，盼先聚焦引進印度移工前的各項議題。

勞動部勞動力發展署管理組組長蘇裕國今天接受媒體聯訪指出，勞動部今天召開第2次諮詢會議，主要討論項目包含在未來小規模引進試辦的前提下，要開放的行業、名額以及引進方式等。

蘇裕國說，考慮需求面以及管理能力後，會中有共識認為應先開放製造業，甚至可以考慮已經有在印度設廠的台商，有利於移工社會適應以及管理；另也有家庭雇主團體認為有需求，盼先開放家庭看護工。

名額部分，蘇裕國表示，由於初期是小規模試辦，因此多數認為先確定行業別，後續再討論名額要多少比較適合。

至於如何引進印度移工，蘇裕國指出，移工團體主張要單軌制、僅開放直聘，認為印度是新開放國家，應該只限制直聘來減少移工聘僱跟引進等爭議。

蘇裕國說，其他與會學者、專家、雇主團體等則都建議應雙軌制，可以開放直聘也可以委託仲介，只是在仲介管理、品質上應有所要求，讓服務品質比較優質的仲介來參與試辦。

蘇裕國也提到，會中也有印度學者分享，目前印度勞工去海外工作的方式主要是委託仲介，另也有透過當地國的印度社群、私人介紹方式去該國工作，另也建議若要採直聘方式，應跟印度政府近一步討論如何配合及執行流程。

蘇裕國說，後續將再召開諮詢會議討論其他引進印度移工的相關工作，最後將國內意見匯集並與印度方召開工作會議討論。（編輯：陳政偉）1130502