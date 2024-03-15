台灣印度移工合作備忘錄 印外交部：拉近彼此連繫的步驟之一

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（中央社記者林行健新德里15日專電）台灣與印度上月簽署移工合作備忘錄（MOU），印度外交部官員今天表示，這道協議是印度與台灣拉近彼此連繫的步驟之一。

印度外交部今天下午舉辦例行記者會，中央社記者提問，台印度上月簽署移工合作備忘錄，而印度總理莫迪（Narendra Modi）日前為3座半導體廠主持奠基儀式，有台灣外交部官員視訊觀禮，莫迪也特別提到有「台灣領導人」視訊參與，這是否為台印度關係更趨緊密的訊號？有無國家對此表示關切？

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）回應，印度與台灣向來有經濟、貿易以及人與人之間的連繫，「我們簽署的移工合作協議，是最近朝此方向採取的步驟之一。」

但賈斯瓦並未回應莫迪提及台灣一事，以及是否有國家表示關切。

一名印度媒體從業人員告訴中央社，雖然台印度關係近年來確實急速升溫，但台灣對印度外交部而言仍是敏感議題，「印度畢竟與中國接壤，雙方邊界對峙的情況依然緊繃，印度政府對台灣的官方立場必須謹慎。」

莫迪13日在古茶拉底省（Gujarat）為3座半導體廠主持奠基儀式，包括台灣力積電及印度塔塔電子（Tata Electronics）合作興建的印度首座晶圓廠。

外交部政務次長田中光、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮等政府官員，以及多名台灣產業界人士應印度台北協會（ITA）之邀視訊觀禮，而莫迪致詞時也特別提到，「台灣的領導人」以視訊方式參與活動。（編輯：高照芬）1130315