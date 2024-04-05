台灣開放印度移工 許銘春：讓雇主多一個選擇

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）台灣計劃引進印度移工，讓移工議題受各界關注，勞動部長許銘春今天再度強調，新增來源國是讓雇主多一個選擇，也可降低過度依賴單一來源國風險，開放移工不會影響國人薪資。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，雙方於2月26日完成換文簽署程序後，勞動部3日已將備忘錄送立法院查照，並公布MOU全文供社會各界查閱周知。

許銘春今天接受媒體「官我什麼事」節目專訪時指出，台灣至今已23年沒有新來源國，近年因為缺工問題，勞動部也積極尋找，但這並不容易。

許銘春提到，過去曾與緬甸、孟加拉、柬埔寨有進一步洽商，但都因地緣政治無疾而終，因為中國不樂見台灣跟其他東南亞國家有接觸。

許銘春表示，這次與印度洽談，大致算順利，印度是全世界第5大經濟體，是勞動力輸出大口，英美澳都有印度移工在工作，台灣這20多年來主要移工來源就只有4個，過度的依賴有限來源國也很危險。

許銘春也提到，台灣目前製造業有22萬越南移工、家庭看護工則有7成都是印尼移工，若這兩國暫停引進恐衍生國安危機。

許銘春說，印度移工素質很好，工作態度、穩定度都很好，但仍有些言論刻意污名化印度，移工來台工作無非是想改善家裡經濟，不太可能是為了要犯罪而特別跑到其他國家。

許銘春也說，現在不管是產業或家庭照顧都缺人，新增移工來源國可以讓雇主多一個選擇，也可以降低過度依現有移工來源國的風險。

許銘春強調，開放移工後，不容許產業因為低薪找不到人就開放引進移工，必須是用合理薪資招募，找不到人才去開放，因此不會影響到國人的薪資水平。（編輯：陳政偉）1130405