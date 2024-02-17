全球1800萬印度移工 勞動部：工作表現獲多國肯定

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）台灣擬開放印度移工來台，但社會輿論仍帶刻板印象，勞動部今天說，印度移工工作表現各國肯定，在全球競才時代，台灣應把握機會，否則缺工恐加劇產業、家庭風險。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），雙方後續將依程序完成換文，並儘速召開工作層級會議，討論未來開放行業及數額、移工來源地區、聘僱資格及招募方式等細節。不過，消息一出，社會仍有許多輿論帶刻板印象，包含認為印度移工犯罪率高、擔憂影響治安等。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良今天告訴中央社記者，印度人口數龐大，當中有許多優質勞工跟人才，在各國工作表現都獲得肯定，印度移工也都珍惜海外工作、敬業且刻苦耐勞。

蔡孟良表示，根據統計，印度約有1800多萬名在海外工作的移工，分布在全球多個國家，其中在中東地區就有高達850萬人，而在歐美地區，印度移工更是義大利的第2大移工來源國，人數高達21萬人，德國則有5萬人等，從印度移工輸出到其他國家的趨勢觀察，民眾其實不用擔心犯罪問題。

目前台灣有開放且引進的移工來源國，包含泰國、越南、菲律賓跟印尼等，蔡孟良提到，大家過去擔憂移工造成治安問題，但根據警政署調查資料，全體移工犯罪率其實不到國人的1/2，這顯示大部分移工都是守法的，因為若不守法移工就會被廢止聘僱許可並遣送回國。

蔡孟良說，印度移工在各國表現有目共睹，現也有許多國家都要跟印度合作，包含日本已與印度合作要引進、韓國正在談，另外早開放印度移工的以色列因戰爭因素出現勞動力短缺問題，也首要考慮印度移工並擴大引進，顯見印度移工在全球表現受肯定及歡迎，「否則不會有這樣的趨勢」。

蔡孟良也強調，雖然各國都要與印度合作引進移工，但政府不會輕忽引進印度移工的相關規劃工作，未來開放上絕對會有效篩選、讓優質印度移工來台，包含未來引進的印度移工絕對不可有犯罪紀錄，也會要求有一定學經歷、專長技能培訓等。

蔡孟良說，未來如何開放引進印度移工、民眾對於治安的疑慮等，政府都會跟印度方在後續的工作層級會議上詳細討論，搜集意見並審慎完整規劃，民眾不需要擔心。

蔡孟良也強調，全世界都在缺工、搶工，台灣也必須跟其他國家競爭搶才，日、韓及新加坡都在擴大引進移工，在這情況下，台灣若無法把握契機、態度不夠積極，恐喪失機會，在台灣勞動力短缺情況下，恐對產業、家庭造成更多風險。（編輯：陳政偉）1130217