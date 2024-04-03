勞動部公布印度移工MOU 適用行業名額台灣決定

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（中央社記者吳欣紜台北3日電）勞動部今天說，台灣印度移工合作備忘錄經行政院同意備查，將送立法院查照，同步在發展署官網公布全文公開查閱，內容包含開放行業、名額由台灣決定，雙方推動直接聘僱計畫。

台灣與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），盼能引進印度移工填補產業缺工人力，雙方於2月26日完成換文簽署程序後，勞動部3月26日將備忘錄送行政院備查。

勞動部今天發布新聞稿指出，台灣印度勞工合作備忘錄已於昨天經行政院同意備查，後續將依照條約締結法規定，今天送請立法院查照，並同步於勞動部勞動力發展署網站公告MOU文本內容，供社會各界查閱周知。

根據公布的MOU內容，雙方同意促進召募印度勞工至台灣工作，至於職業種類及名額由台灣決定，另外除現有招募制度外，雙方同意推動「直接聘僱計畫」，縮短流程、簡化文件及優先適用「續聘計畫」等，並於雙方領域之法規允許下，擴大「直接聘僱」的職業內容。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國接受媒體聯訪表示，MOU只是一個框架下的協議，後續將召開諮詢會議，邀請學者專家及相關團體，對於未來引進印度移工應有的認識、準備及配套措施，以及引進方式等重要議題共同討論，促進社會對話。

蘇裕國也提到，因各界在乎的議題不同，諮詢會議不會只有一場，目前正盤點中，希望在一兩個月內召開諮詢會議。

蘇裕國也說，MOU雖然經行政院備查後就處於生效狀態，但離真正開放引進還有許多步驟要走，包含收集社會意見、規劃引進細節、雙邊行政法規作業細節要建立，待這些程序走完才會依法公告印度為新移工來源國。（編輯：陳清芳）1130403