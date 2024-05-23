仲介稱旅宿業將開放移工要招攬雇主 勞動部駁斥

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）近期有人力仲介業者廣告聲稱旅宿業將開放移工，並以此宣傳招攬雇主，勞動部勞動力發展署今天嚴正聲明，目前並未開放旅宿業引進移工，也將嚴查重罰人力仲介業者。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，近日接獲民眾檢舉，有人力仲介業者廣告聲稱旅宿業移工即將開放6000人從事房務清潔工作，並已開始宣傳招攬雇主。

發展署特別聲明，目前並未開放旅宿業引進移工，提醒民眾不要輕信不實廣告，目前也已進行查處不實廣告仲介業者，將依違反就業服務法嚴查重罰。

發展署表示，服務業是國人就業重鎮，目前從事旅宿業房務清潔工作約1.4萬人，其中女性近8成、中高齡約4成，而原住民從事旅宿業工作也占約1成。

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發展署強調，改善旅宿業缺工問題，仍應以保障本國勞工就業權益為優先，目前並未開放旅宿業移工。

發展署也說，跨國人力仲介業者對外宣傳政府已開放旅宿業引進移工，顯然與事實不符，仲介公司藉此招攬雇主委任仲介公司辦理引進移工，已涉及不實廣告，將依法嚴查重罰，一經查獲違規事實，將以違反就業服務法相關規定，最重處以新台幣150萬元罰鍰，決不寬貸，呼籲仲介業者勿以身試法。（編輯：陳政偉）1130523