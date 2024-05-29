蔡明彥：中國商級核潛艦去年事故 不是嚴重沉船事件

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（中央社記者吳書緯台北29日電）英國「每日郵報」去年10月曾報導，中共093型「商級」核潛艦去年8月在黃海沉沒。國安局長蔡明彥今天表示，該艘093型商級核潛艦不是嚴重的沉船事件，但有發生一些事故，後續該艘潛艦的位置「我們都有掌握」。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥及相關部會，對總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響做專案報告，並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢，首先關切中國4000餘噸的「聯合啟瑞」號拖船24日在東海沉沒，國安局對此事有無理解與判斷。

蔡明彥指出，有注意到這件事情，一來是時間的敏感性（中國對台軍演時），二來是沉沒水域，經過比對後，發現沉船位置是在中國對台進行的演習區域外，而事故原因還在瞭解，中國有進行相關打撈，而中國近期事故不只這艘沉船。

蔡明彥指出，中國在台灣西南有1架無人機「掉下來」，是屬於小型科研無人機，有可能是從船上起飛，而中國對此有做海事公告，該架小型無人機的尺寸，翼寬約為3公尺到4公尺，是中國對台軍演前幾天掉下來的，有注意到中國派出海調船進行打撈，但沒有封鎖該區域。

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王定宇表示，英國「每日郵報」去年10月曾報導，宣稱根據一份英國機密報告，共軍一艘核潛艦氧氣系統發生災難性故障，中共093型「商級」核潛艦去年8月在黃海沉沒，艦上55名中國海軍官兵恐已罹難，詢問國安局是否有掌握後續情況。

蔡明彥說，「老實說，有啦，有瞭解啦」，大致判斷應該不是嚴重的沉船事件，但有發生一些事故，該艘093型「商級」核潛艦後續的位置，國安局都有掌握。（編輯：蘇志宗）1130529