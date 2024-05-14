黃曙光獲肯定留任國安會諮委 繼續帶領潛艦小組襄助賴清德

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北14日電）黨政人士今天表示，身兼潛艦國造小組召集人的國安會諮委黃曙光，深獲總統蔡英文與總統當選人賴清德信任與肯定，雖然日前因遭惡意抹黑請辭，但蔡總統及賴清德盡力慰留，盼黃曙光與潛艦小組繼續襄助賴清德，共同為增強國家國防戰力的重大計畫而努力。

賴清德5月20日即將就任，第16任總統副總統交接小組今天公布新一波新政府人事案，國安會諮詢委員 黃曙光 黃曙光小檔案 生日：1957年

學歷：國防大學戰爭學院90年班、海軍學院82年班、海軍官校68年班

經歷：海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、國防部海軍司令部司令、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人 看更多 關閉 留任。

黨政人士表示，黃曙光過去幾年扛下潛艦國造的重大任務，數年來與潛艦小組近千名成員不眠不休，全力推動潛艦製造的工作，終於在去年9月讓國造潛艦（IDS）首艘艦海鯤潛艦順利完工、浮航進入乾塢展開泊港測試（HAT)。

黨政人士指出，黃曙光深獲蔡總統信任，也同樣獲得賴清德的肯定，雖於日前因特定人士惡意抹黑潛艦國造計畫，攻擊黃曙光與團隊，讓其在保護團隊與計畫順利進行考量下一度表達請辭，但蔡總統及賴清德仍盡力慰留，盼黃曙光與潛艦小組繼續襄助賴清德，共同為增強國家國防戰力的重大計畫而努力。

黃曙光為海軍官校68年班、國防大學指揮參謀班82年班、國防大學戰略參謀班90年班，曾任國防部作戰及計畫參謀次長室處長、海軍168艦隊艦隊長、海軍司令部參謀長、國防部後勤參謀次長室次長、海軍艦隊指揮部指揮官、海軍司令部副司令、海軍司令部司令、參謀總長。

另外，黃曙光也是總統蔡英文2016年上任後，第一位被核定晉升的二級上將，接替前參謀總長李喜明上將成為海軍司令，曾在2017年前往美國主持派里級巡防艦接艦典禮，同時赴華府，為當時美國總統川普就任後，第一位訪美的中華民國將領。

總統蔡英文（左）2021年6月頒授參謀總長黃曙光（右）二等寶鼎勳章，肯定黃曙光讓國艦國造如期如質進行，並讓國防戰力改革有突破性進展。（總統府提供）

黃曙光過去曾任潛艦艦長，深諳潛艦對於提升國防不對稱戰力的重要性，隨著總統蔡英文上任後全力推動潛艦國造，黃曙光則成為潛艦國造小組召集人，面對中共威脅加劇，在與時間賽跑的壓力下，與海軍、台船、中科院及國際人士共同合作，成功建造首艘原型艦「海鯤號」，為潛艦國造的重要推手之一。

不過，執行專案的過程中受到外界不同程度抹黑與假訊息攻擊，就在泊港測試（HAT）進入最後測試階段後，黃曙光4月16日發布個人聲明，已向總統蔡英文請辭國安會諮委及潛艦國造召集人一職，外界當時解讀，海鯤測試作業及潛艦後續艦規劃，則由海軍主導。

但據了解，黃曙光雖然請辭，但蔡總統始終未准辭。知情人士表示，事後黃曙光依然常駐海昌工廠督導海鯤號，且全國及相關國家高度關注海鯤相關裝備安裝及測試一事，黃曙光並未有任何懈怠及倦勤情事；未來勢必成為潛艦後續艦計畫的關鍵人物，並帶領團隊全力衝刺，強化國軍不對稱戰力。（編輯：黃國倫）1130514