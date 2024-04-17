黃珊珊：大選前黃曙光隱忍 現在可說該說的話

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（中央社記者郭建伸台北17日電）潛艦國造專案召集人黃曙光請辭引起關注。他的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天表示，大選前潛艦國造引起非常多爭議與口水，黃曙光的心情可想而知，但為國家利益隱忍不發，現在終於可為自己而活、說該說的話。

國安會諮詢委員、潛艦國造專案召集人黃曙光已向總統蔡英文請辭，並於昨晚發布聲明指出，請辭是身心俱疲與他人無關，更無關任何政治因素，並呼籲，有心人勿再惡意攻擊、敗壞社會風氣，勿再打擊軍人的名譽與士氣，否則國家的未來堪憂。

黃珊珊今天透過臉書表示，兩周前因為母親肺炎住院，她跟黃曙光到醫院探視，黃曙光告訴她即將在5月離開現職，辭去國安會諮詢委員與潛艦小組召集人的職務，因為政府即將交接，本應總辭，而且潛艦國造制度已建立、原型艦也按計畫進行。

黃珊珊表示，其實她一點也不意外，因為這8年來，黃曙光真的很忙很累，常常到處飛國外，身體也出了些狀況，這次看到黃曙光比過年時更瘦更黑，身為家人，「我當然支持他好好休息！」

黃珊珊表示，為了潛艦國造，黃曙光扛下艱鉅的任務，軍人一生最重要的就是保家衛國，她高中時黃曙光赴荷蘭接潛艦回來，接下來幾十年都看到黃曙光不眠不休，幾乎沒有個人私生活、沒有交際應酬，全心全意為國效力的軍人本色。

黃珊珊表示，大選前潛艦國造引起非常多爭議與口水，黃曙光的心情可想而知，但為了國家利益隱忍不發，現在終於可以自由為自己活，也可以說該說的話。

黃珊珊表示，軍備與國防是台灣安身立命的護城河，在國家利益之前，個人都很渺小，不應該為了個人利益或政黨利益犧牲國家利益，中華民國是主權獨立的國家，不管有何種意識形態與政黨立場，對於國家利益，每一個台灣人的立場都應該是一致對外。（編輯：郭無患）1130417