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傳黃曙光辭國安會諮委 黃珊珊：完成階段性任務

2024/4/16 14:27（4/16 14:37 更新）
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外傳國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光（圖），近日已向總統蔡英文請辭。（中央社檔案照片）
外傳國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光（圖），近日已向總統蔡英文請辭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北16日電）外傳國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光，近日已向總統蔡英文請辭。黃曙光的妹妹、民眾黨立委黃珊珊今天受訪說，她大概一、兩週前就知道，就是工作上的選擇，且現在新舊政府交接，黃曙光完成階段性任務。

民進黨立委吳思瑤說，需要進一步確認，如果為真，令人遺憾。

台船及海軍全力推動潛艦國造，首艘國造原型潛艦海鯤軍艦正執行泊港測試（HAT）最後測試項目。知情人士指出，國安會諮委、潛艦國造專案召集人黃曙光，近日已向蔡總統請辭，潛艦國造業務將回歸海軍及國防部。

黃珊珊今天受訪時表示，她大概一、兩週前就知道，就是工作上的選擇，且現在新舊政府交接，黃曙光完成階段性任務；她認為這是黃曙光負責任的態度，加上黃曙光的年紀也到了，這是每個人的生涯規劃。

至於黃曙光下一步規劃、是否入閣，黃珊珊說，她不知道，但尊重黃曙光的選擇，他們在家裡不談公事，是媽媽住院的時候黃曙光告訴她的，主要就是照顧媽媽。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤在回應相關提問時說，需要進一步確認，黃曙光擔任潛艦國造召集人期間，他的貢獻與專業，大家都給予正面肯定。

吳思瑤指出，如果因為社會有心人士的蓄意攻擊，造成黃曙光的困擾，甚至導致潛艦國造政策有不必要的政治攻擊、妨礙台灣國防相關部署，社會都會覺得遺憾，她尊重國安團隊的人事安排。

民進黨團書記長莊瑞雄說，萬一真的請辭，有關人事問題尊重國安團隊部署，政府對於潛艦國造的進度是穩健且前瞻性的進行，黃曙光所作的貢獻，值得民眾給予正面支持。（編輯：郭無患）1130416

#吳思瑤
#黃曙光
#黃珊珊
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